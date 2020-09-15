وزيرة التجارة تصدر قرارا بتعيين اللواء حافظ حسن مساعدا للشئون المالية

القاهرة- مصراوي:

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتعيين اللواء أركان حرب مهندس/ حافظ محمود حسن، مساعداً للشئون المالية والإدارية ونظم المعلومات بديوان عام الوزارة لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية المؤهلة للارتقاء بمنظومة العمل، وتنفيذ خطة ورؤية الوزارة للتطوير المؤسسي بالديوان العام والاجهزة التابعة.

ووفقا للبيان، يتمتع اللواء حافظ محمود حسن بمؤهلات علمية رفيعة المستوى وخبرات طويلة في هذا المجال، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الاتصالات، وماجيستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزمالة كلية الدفاع الوطني من دولة الهند.

كما حصل حسن على العديد من الدورات التدريبية خارج جمهورية مصر العربية، ورأس وفود مصر في العديد من الدول.

وترقى حسن في الخدمة العسكرية حتى رتبة لواء أركان حرب، كما شغل عدة مناصب أهمها منصب مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وباحث في العلاقات الدولية ومنظمة الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي، بحسب البيان.