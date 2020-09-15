اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة الإسكندرية لتنفيذ مشاريع بحثية باستخدام التكنولوجيا

كتب - علاء حجاج:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز الابتكار التطبيقي، اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية ممثلة في مركز أبحاث البنية التحتية الذكية لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تهدف إلى استخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة في مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة.

ووفقا لاتفاقية التعاون سيتم التعاون الفني بين فريق مركز الابتكار التطبيقي، وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والمتخصصين من الجامعة، وسيقوم كل فريق بتنفيذ بنود العمل المتفق عليها في إطار يسوده التنسيق الكامل وتيسير تبادل المعلومات والخبرات.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي إن توقيع الاتفاقية اليوم يعد خطوة جديدة في مجال التعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة الإسكندرية وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الوزارة بالتعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتتضافر الجهود سويا من أجل تبادل الخبرات المعرفية، وابتكار مشروعات رقمية تخدم مجالات التنمية وتسهم في بناء مصر الرقمية؛ موضحا أن هذه الاتفاقية تعد باكورة أعمال مركز الابتكار التطبيقي؛ والتي سوف يكون لها نتائج عملية ذات مردود إيجابي في مجال الصحة على حياة المواطنين.

من جانبه قال عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية إن الاتفاقية تركز على المشاركة بين الجانبين فى تنمية مهارات أجيال جديدة من المتخصصين في المجالات التقنية الحديثة مع التركيز على ان تكون هذه المهارات والمخرجات الناتجة من المشاريع البحثية التطبيقية ومتضمنة لمنتجات تكنولوجية حديثة تشارك في الارتقاء بالاقتصاد القومي.

يذكر ان مركز الابتكار التطبيقي كان قد أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تنمية الإبداع والابتكار في تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن على سبيل المثال ولا الحصر الذكاء الاصطناعي، الحوسبة فائقة الأداء، سلسلة الكتل، إنترنت الأشياء، تحليل البيانات الضخمة، الروبوتات، شبكات الجيل الخامس، وغيرها، وتطوير حلول باستخدام هذه التكنولوجيات المتطورة للتحديات التي يواجهها المجتمع.

وتتمثل رؤية مركز أبحاث البنية التحتية الذكية التابع لجامعة الإسكندرية في أن يصبح مؤسسة بحثية رائدة في مجال دعم التميز البحثي والتطوير المستمر ورفع مستوى الكفاءة والإبداع في مجالات البنية التحتية الذكية على المستوى المحلي والعالمي وصولاً لمصاف المراكز الريادية عالمياً .