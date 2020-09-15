التضخم يقفز إلى 6.2% بالسعودية في أغسطس بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.2% في أغسطس الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهي ثاني زيادة على التوالي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، بحسب وكالة رويترز.

وبلغ معدل التضخم في يوليو 6.1%، ليقفز من 0.5% فحسب في يونيو قبل سريان زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% في أول يوليو الماضي.

وأعلنت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في مايو الماضي، أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتعزيز ماليتها التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وكانت المواد الغذائية والمواصلات أكبر المساهمين في الزيادة وارتفعا 13.5% و8.2% على التوالي. وقفزت أسعار التبغ 13%، والمطاعم والفنادق 7.7% مقارنة بهما قبل عام حسب الهيئة العامة السعودية للإحصاء.

وقال جيمس ريف كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية "من الواضح أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها قاد لخلل في معدل التضخم. لا زالت (الضريبة) تؤثر على الاقتصاد ورغم أن معدل التضخم الشهري في أغسطس كان منخفضا (0.2 بالمئة) قد نشهد مكاسب شهرية أخرى في سبتمبر وأكتوبر".

وقال إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية بين ثلاثة وأربعة بالمئة في المتوسط هذا العام، مضيفا أنه ناتج بصفة أساسية عن مستوى الأساس الضعيف في 2019 قبل رفع الضريبة.

وتابع "ستظل ضريبة القيمة المضافة عاملا في النصف الأول من 2021 ولكن بحلول النصف الثاني من العام المقبل أتوقع أن يعود معدل التضخم السنوي قرب 0.2%".