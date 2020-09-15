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تعرف على أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:28 ص الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
تعرف على أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار المأكولات البحرية والأسماك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي اليوم، بين 55 و65 جنيها، وهو سعر الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 13 و15جنيها،

وبلغ سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 44 50 جنيها، وهي أسعار أمس الاثنين.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

أسعار المأكولات البحرية سوق العبور سمك المكرونة

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