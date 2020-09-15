تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي بنحو جنيها واحدا، بينما استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.75 جنيه.

البصل بين 2.75 و 4 جنيهات.

الكوسة بين 4 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5 جنيهات.

البامية بين 14 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيه و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و32 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات