وكالة التنمية الأمريكية تجدد شراكتها مع شركة شيبسي لتحسين معيشة المزارعين

القاهرة- مصراوي:

عقدت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشركة شيبسي للصناعات الغذائية - إحدى شركات بيبسيكو مصر - مؤتمراً صحفياً افتراضياً اليوم الاثنين لتجديد شراكتهما لزيادة الشفافية، والاستدامة في سلسلة توريد البطاطس.

حضر المؤتمر السفير الأمريكي، جوناثان كوهين، ومحمد شلباية، الرئيس التنفيذى لمجموعة بيبسيكو مصر، بالإضافة إلى ليزلي ريد، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، كما شارك في هذا المؤتمر روبين بلاكي مدير برامج الاستدامة الزراعية في بيبسيكو أفريقيا الشرق الأوسط وآسيا.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين صغار المزارعين المصريين من إقامة روابط موثوقة بالسوق، وزيادة جودة المحاصيل، والتقدم نحو المعايير المعترف بها دوليًا للممارسات الزراعية المستدامة.

وخلال السنة الأولى من الشراكة، شارك المزارعون في التدريب، وتلقوا توصيات فنية حول الممارسات الزراعية الجيدة، مثل التطبيق الموجه للري والأسمدة، بحسب البيان.

وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين المزارتين من زراعة محاصيل عالية الجودة، وزيادة إنتاجيتهم.

وفي هذا الإطار، جاء موسم النمو الأول لعام 2019/2020 ليحقق نتائج هائلة، حيث قام مئات المزارعين في بني سويف بزيادة الإنتاج بشكل كبير، وخفض التكاليف، مما أدى إلى مضاعفة الأرباح ثلاث مرات، بحسب البيان.

وقال السفير الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي: "نؤمن بأن هذه الشراكة تساعد المزارعين على زيادة دخولهم، وتحسين مستوي معيشتهم."

خلال الثلاث أعوام المقبلة، تخطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و شركة شيبسي للصناعات الغذائية علي توسيع الأنشطة لتشمل محافظتي المنوفية والمنيا للوصول إلى 2500 من المزارعين بحلول عام 2023، بالإضافة الى تمكين شركة شيبسي للصناعات الغذائية من تطبيق هذه المبادرة لضم جميع صغار المزارعين في نطاق عملهم لسلاسل القيمة. كما تهدف شركة شيبسي للصناعات الغذائية إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات الزراعية في مصر من خلال مبادرات مثل برنامج التقاوى المزروعة محليًا، الذي يضمن لشركة شيبسي للصناعات الغذائية إنتاج رقائق البطاطس من مصادر محلية بنسبة 100٪.

ومن جهته قال محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيبسيكو مصر "على مدار أكثر من سبعين عاما من تواجدنا في مصر، كان ولازال تطوير القطاع الزراعي على رأس أولوياتنا لما له من أهمية قصوى لقطاع الأغذية. ونحرص على التعاون مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمثلوا محور رئيسي للقطاع، حيث نعمل على تزويدهم ببرامج التدريب التي تساعدهم على ضمان وزيادة إنتاجيتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية. ونشعر بالفخر لتجديد تعاوننا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعام الثاني على التوالي لتوفير برامج التدريب الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وضم هؤلاء لمجموعة مزارعين شيبسي وبالتالي تحسين ظروف معيشتهم."