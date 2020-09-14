النيل لحليج الأقطان: عرض الاستحواذ من "إيمكس إنترناشيونال" متدني ويجب تحسين السعر

كتبت – شيماء حفظي:

رفض مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، سعر عرض الاستحواذ على أسهم الشركة المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة أبدى رأيه في العرض المقدم من ايميكس انترناشيونال لشراء كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان وبحد أدنى 51% من أسهم الشركة، وأن السعر المقدم 50 جنيها للسهم هو سعر متدني.

وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن مجلس الإدارة يرى أنه يجب تحسين السعر.

وكانت البورصة، أعلنت فتح باب تلقي الطلبات، ضمن عرض الشراء لعدد 52,992,500 سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة وبحد أدنى لتنفيذ عرض الشراء نسبة 51%.، لفترة عشرة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 13/9/2020 وحتى نهاية جلسة تداول 24/9/2020.

وأضاف البيان، أن سعر عرض الشراء 50 جنيها للسهم، وأنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وأوضح البيان، أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وقالت البورصة، إنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 24/9/2020 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.