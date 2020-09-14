قطاع الأعمال: القطاع الخاص اشترى 11.4 ألف قنطار قطن بالفيوم وبني سويف

كتبت- شيماء حفظي:

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تقريرا عن سير العمل بمنظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2020-2021 في محافظتي الفيوم وبني سويف، منذ بدء تطبيقها في الأول من سبتمبر الجاري، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين.

ووفقا للتقرير، تم إجراء مزادات على كافة كميات الأقطان الواردة لمراكز التجميع في الفيوم وبني سويف والتي بلغت حتى اليوم نحو 11 ألفًا و400 قنطار.

وتمت ترسية جميع المزادات على شركات من القطاع الخاص وهي (الإخلاص – الفيوم – المتحدة – أجور فور)، حيث بلغ متوسط سعر البيع للأقطان صنف (جيزة 95) – من خلال المزادات – نحو 1800 جنيه للقنطار.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومة الجديدة لتداول القطن.

وتطبق منظومة تداول القطن الجديدة في 4 محافظات للموسم الحالي هي الفيوم وبني سويف (خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل)، وفي الشرقية والبحيرة (خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 15 ديسمبر المقبل).

وأشار التقرير إلى أنه تم فتح مراكز التجميع بمحافظتي الفيوم وبني سويف وعددها 16 مركزا موزعة على المراكز الإدارية وفقا للمساحات المزروعة بالقطن، وذلك بدءا من أول سبتمبر الجاري وتستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، حيث بلغ عدد الشركات التي قدمت خطابات ضمان للمشاركة في المزادات حتى اليوم 11 شركة.

وتتوزع مراكز التجميع التسعة بالفيوم على مراكزها الإدارية كالتالي: الفيوم (محلج شركة مصر لحليج الأقطان)، ويوسف الصديق (شونة البنك الزراعي بالمنزلة)، وإبشواي (شونة البنك الزراعي)، وسنورس (سنورس١ - سنورس٢)، وإطسا (منيا الحيط - رحمي)، وطامية (شونة محلج مصر - الروضة).

أما في بني سويف تم توزيع المراكز كالتالي: الواسطى (الواسطى)، وبني سويف (إهناسيا الخضرا - إبشنا)، وإهناسيا (النويره - قاي)، وناصر (دنديل)، وببا / الفشن (محلج شركة الوادي في ببا).

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد أكياس الجوت الفارغة التي تم تسليمها المزارعين حتى اليوم في الفيوم وبني سويف من خلال مراكز التجميع لتعبئة الأقطان بها بلغ 25561 كيسا (11956 كيسا في الفيوم، و13605 كيسا في بني سويف).

كما تابع الوزير، خلال الاجتماع، الإجراءات الجارية استعدادا لتطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن في محافظتي البحيرة والشرقية بدءا من غد الثلاثاء 15 سبتمبر حتى 15 ديسمبر المقبل، وكذلك جاهزية مراكز التجميع- وعددها 34 مركزا (19 في البحيرة، و15 في الشرقية)- وتوفر أكياس الجوت للمزارعين لتعبئة الأٌقطان بها.

يذكر أن اللجنة التنفيذية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما تضم عضوية اللجنة ممثلا عن لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، وممثلا عن البنك الزراعي المصري، وخبيرا متخصصا في مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص، وممثلا عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات المالية والإدارية.