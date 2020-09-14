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أوراسكوم للاستثمار تتحول للربح في النصف الأول رغم تراجع الإيرادات

12:07 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
أوراسكوم للاستثمار تتحول للربح في النصف الأول رغم تراجع الإيرادات

شعار شركة أوراسكوم للاستثمار

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، للربح خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تراجع الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة، المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، تحقيق الشركة أرباحا بقيمة 1.7 مليون جنيه، خلال النصف الأول من 2020، مقابل خسائر بقيمة 153.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة، خلال الستة أشهر الأولى من العام نحو 504.8 مليون جنيه، مقابل 596 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات التمويلية للشركة خلال النصف الأول من العام 2020 لتسجل 69.3 مليون جنيه مقابل 5.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقلصت الشركة خسائرها خلال الربع الثاني من العام، لتحقق خسائر بقيمة 49.9 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 74.6 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر (أبريل – يونيو) نحو 233.6 مليون جنيه مقابل 273.8 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة القوائم المالية المجمعة

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