ارتفاع طفيف في البورصة.. وسهم المصرية للاتصالات يهبط 6%

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11091 نقاط.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.18%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 25.6 مليون جنيه، و1.8 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصرين صافي بيع بقيمة 1.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.29%، مع نهاية تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 11070 نقطة.

وخلال جلسة اليوم تراجع سهم المصرية للاتصالات بأكثر من 5.8% عقب الإعلان عن انتهاء مذكرة التفاهم بين شركة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون العالمية بشأن الاستحواذ على 55% من أسهم فودافون مصر دون التوصل لاتفاق.

وتمتلك المصرية للاتصالات حوالي 45% من أسهم فودافون مصر.