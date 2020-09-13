للمقيمين والأجانب.. دبي تكشف تفاصيل مبادرة "التقاعد في دبي"

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، برنامج "التقاعد في دبي"، الموجّه لكافة المتقاعدين سواء من المقيمين في الدولة أو المقبلين على التقاعد حول العالم.

وكشف بيان من دائرة السياحة اليوم الأحد عن أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً.

ويوفر البرنامج للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد في دبي، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه يمكن الاطلاع على تفاصيل برنامج التقاعد في دبي عبر الموقع الإلكتروني www.retireindubai.com.

وأضاف أن الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج يحصلون على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل 5 سنوات.

ويشترط البرنامج توافر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20 ألف درهم (حوالي 5500 دولار أمريكي) يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم (حوالي 275000 دولار أمريكي)، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم (حوالي 550000 دولار أمريكي).

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المقيمين في الدولة ممن عملوا في دبي لأكثر من عشر سنوات وبلغوا سن التقاعد، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن استراتيجية جاهزية دبي لاستقبال المتقاعدين ستمهد الطريق أمام المقيمين في داخل الدولة وخارجها للاستفادة من نهج دبي في الانفتاح على العالم وسعيها الدائم لترسيخ قيم التعايش والتعاون وتوفير نوعية الحياة المميزة، ما يوسع فرص اختيارها لتكون وجهتهم لقضاء أجمل أوقاتهم في مرحلة ما بعد التقاعد في واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وتعدداً للثقافات.

ويعزز البرنامج مكانة إمارة دبي كوجهة آمنة ومستقرة على خارطة الاستثمار العالمية، حيث حلّت الإمارة مؤخراً في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الحادية عشر عالمياً ضمن تصنيف أفضل 20 وجهة عالمية لاستثمارات رأس المال الجريء لعام 2020، وفقًا للبيان.

ويتمحور برنامج التقاعد في دبي حول مجموعة عوامل رئيسية تجعل منها الوجهة المثالية للمتقاعدين تشمل أسلوب الحياة الفريد، وضمان مقومات الراحة والاستجمام في مجتمع نشط يعنى بالصحة العامة لأفراده ويتيح معطيات العناية بها وتحسينها، فضلا عن الموقع الاستراتيجي لدبي وسهولة الوصول لها من مختلف أنحاء العالم.

وذكر البيان أن دبي توفر نظاما متميزاً للرعاية الصحية من خلال أفضل مزودي خدمات والتأمين الصحي للشركات المحلية والعالمية، كما طورت "دبي للسياحة" باقات تأمين بأسعار تنافسية مع شركات التأمين الرائدة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خيارات تناسب المتقاعدين.

وقال البيان إن مركز الوصايا في مركز دبي المالي العالمي طور خدمات صياغة وتسجيل وتوثيق الوصايا لضمان إمكانية تخطيط المتقاعدين لشؤون حياتهم وحمايتها وذلك وفق رسوم معدة خصيصا ومتاحة فقط لحاملي تأشيرة التقاعد.

وتضمن خدمات مركز دبي المالي العالمي للمتقاعدين الاستمتاع بحياتهم في دبي مع الحماية الكاملة لرغباتهم وشؤونهم، بحسب البيان.