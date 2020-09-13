جامع: عقد اللجنة المصرية الروسية للتعاون الاقتصادي بموسكو في نوفمبر

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري الإعداد لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الروسية موسكو خلال شهر نوفمبر المقبل برئاسة وزيري التجارة بالبلدين.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، أضافت الوزيرة أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأشارت جامع إلى أن المباحثات تناولت أيضاً رغبة الجانب الروسي في تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال مواجهة فيروس كورونا من خلال استخدام اللقاح الروسي لعلاج الحالات المصابة، إلى جانب دراسة إنتاج اللقاح في مصر بالتعاون مع شركات الدواء المصرية.

وأوضحت أن استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو تسهم في عودة كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك.

وحققت الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال النصف الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 10.7% حيث سجلت 382 مليون دولار مقارنة بنحو 345 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بحسب وزيرة التجارة والصناعة.