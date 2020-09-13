الإسكندرية للبترول: تصدير منتجات بنحو 360 مليون دولار العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، إنه تم تصدير منتجات بترولية بقيمة حوالي 360 مليون دولار خلال العام المالي الماضي إلى أسواق إيطاليا وإسبانيا وهولندا وتونس ومالطا والدنمارك.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أضاف بهجت أن شركته غذت شركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب بكميات من المازوت والنافتا والترباين قيمتها 434 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، موضحاً أنه تم تكرير حوالي 4.5 مليون طن خام ساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والمقطرات الشمعية والأسفلت.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.

وخلال الجمعية العامة لشركة العامرية للبترول، برئاسة الوزير أيضا، استعرض علي بدر رئيس الشركة أهم نتائج أعمال العام المالي الماضي، حيث تم تكرير حوالي 3.6 مليون طن خام ساهمت بنسبة 15% من إجمالي طاقات التكرير بمصر.

وقال رئيس الشركة إن العامرية للبترول استطاعت توفير العديد من المنتجات البترولية من أهمها البوتاجاز والسولار والبنزين والكيروسين والمازوت والألكيل بنزين والزيوت والمنتجات الخاصة، وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي حوالي 219 مليون جنيه.

كما استعرض محمد عبد العزيز، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، خلال الجمعية العامة لشركته، برئاسة طارق الملا، أهم مؤشرات العام المالي 2019-2020.

وأوضح عبد العزيز أن معدلات الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بلغت حوالي 88 ألف طن بواقع 42.4 ألف طن مبيعات من منتج "pvc"، و33.7 ألف طن مبيعات من الصودا الكاوية السائلة بقيمة إجمالية حوالي ٥١٠ مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وذكر أنه تم تصدير منتجي "pvc" والصودا الكاوية إلى ايطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل والمغرب والأردن وسوريا والسودان والجزائر بقيمة حوالي 17 مليون دولار العام الماضي، كما تم ضخ استثمارات إجمالية حوالي 355 مليون جنيه.

كما استعرض عبد العزيز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجارية لرفع الطاقة الإنتاجية من منتج "pvc" من 80 ألف طن إلى 200 ألف طن سنوياً، فضلاً عن مشروع نظام إدارة الموارد والأصول "ERP"، ومشروعات السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أكد وزير البترول، خلال الجمعيات الثلاث، أهمية استكمال تطوير منظومة التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوافق البيئي للحفاظ على البيئة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة المواقع.

وأشار إلى الاستمرار في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لإزالة الاختناقات وزيادة كفاءة العمليات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للأصول الإنتاجية.

وأكد الوزير على الجهود الفعلية المبذولة لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة بمعامل تكرير وتصنيع البترول للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل والقيام بالأعمال، حيث يمثل ذلك أولوية أولى لقطاع البترول فى إدارة عملياته.

وشدد على أهمية مشروعات التحول الرقمي الجارية بمعامل التكرير بما يتيح الربط من خلال نظام "ERP" للمعامل بالهيئة العامة للبترول، واستخدام منظومة البرمجية الخطية الجاري العمل عليها لتطبيقها بمعامل التكرير بما يحقق نقلة نوعية لصناعة التكرير المصرية خلال الفترات المقبلة.

وحضر الجمعيات أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وسعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والشئون المالية والاقتصادية.

كما حضر الجمعيات محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمالية ومركز معلومات مجلس الوزراء.