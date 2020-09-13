فودافون العالمية: ما زلنا في مفاوضات لإتمام الصفقة مع stc في المستقبل القريب

كتب- علاء حجاج:

قالت مجموعة فودافون العالمية في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات وخطوات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصتها البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الإتصالات السعودية STC.

وأضافت الشركة في البيان أنه "برغم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين، لا تزال فودافون العالمية في مرحلة تفاوض ومباحثات مع stc لإتمام الصفقة في المستقبل القريب".

وقالت إنها "تتطلع الآن إلى شركة stc والشركة المصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة".

وكانت شركة الاتصالات السعودية stc أرسلت بيان صباح اليوم للبورصة السعودية، أعلنت فيه عدم التوصل لاتفاق مع مجموعة فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر.

وقالت شركة الاتصالات السعودية، في بيانها إنها تعلن عن "انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية".

وأضافت أنه "تم التفاهم بين stc ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا".