أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

فودافون العالمية: ما زلنا في مفاوضات لإتمام الصفقة مع stc في المستقبل القريب

11:48 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
فودافون العالمية: ما زلنا في مفاوضات لإتمام الصفقة مع stc في المستقبل القريب

صفقة فودافون- STC

كتب- علاء حجاج:

قالت مجموعة فودافون العالمية في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات وخطوات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصتها البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الإتصالات السعودية STC.

وأضافت الشركة في البيان أنه "برغم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين، لا تزال فودافون العالمية في مرحلة تفاوض ومباحثات مع stc لإتمام الصفقة في المستقبل القريب".

وقالت إنها "تتطلع الآن إلى شركة stc والشركة المصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة".

وكانت شركة الاتصالات السعودية stc أرسلت بيان صباح اليوم للبورصة السعودية، أعلنت فيه عدم التوصل لاتفاق مع مجموعة فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر.

وقالت شركة الاتصالات السعودية، في بيانها إنها تعلن عن "انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية".

وأضافت أنه "تم التفاهم بين stc ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا".

شركة فودافون شركة STC شركة الإتصالات السعودية

الخبر التالى:

التخطيط: 61 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع البترول خلال العام الحالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100856

    عدد المصابين

  • 83261

    عدد المتعافين

  • 5627

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28928723

    عدد المصابين

  • 20785437

    عدد المتعافين

  • 924053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الدفاع يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا