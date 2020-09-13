البورصة تبدأ أول جلسات الأسبوع بانخفاض في مؤشرها الرئيسي
كتبت_ دينا خالد:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.16%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11070 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.75%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.29%، مع نهاية تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 11070 نقطة.
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