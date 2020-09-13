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البورصة تبدأ أول جلسات الأسبوع بانخفاض في مؤشرها الرئيسي

10:39 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
البورصة تبدأ أول جلسات الأسبوع بانخفاض في مؤشرها الرئيسي

البورصة المصرية

كتبت_ دينا خالد:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.16%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11070 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.75%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.29%، مع نهاية تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 11070 نقطة.

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