وزير الاتصالات يفتتح 3 مراكز خدمات بريدية ومجتمعية ومالية متكاملة

كتب- علاء حجاج:

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، ثلاثة مراكز خدمات بريدية في كل من مدينة السادس من أكتوبر، ومنشية البكري، وقصر الضيافة بحي مصر الجديدة لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

وأضاف طلعت في بيان اليوم إن ذلك يأتي في إطار تطوير البريد المصري الذي يسعى دائما إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات المالية والمجتمعية، ومواكبة تطورات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم استحداث محاور خدمية جديدة تحقق هذه الرؤية من خلال تقديم باقة متكاملة تضم العديد من الخدمات الجديدة المتنوعة التي تسهم بشكل مباشر فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية.

وذكر البيان أن مركز الخدمات البريدية الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر يخدم أكثر من 50 ألف مواطن سيقوم بتقديم خدمات توثيق الشهر العقاري للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تقديم الخدمات البريدية التقليدية مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وغيرها.

وأضاف أن مركز الخدمات البريدية بمنشية البكري يخدم أكثر من 300 ألف مواطن؛ ويقدم خدمات توثيق الشهر العقاري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة؛ كما يقدم مركز الخدمات البريدية بقصر الضيافة بمصر الجديدة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة التقليدية مثل: صرف المعاشات، والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي.

وقال وزير الاتصالات إن البريد يشهد تطورا كبيرا من حيث الشكل والمضمون، كما يتم تنفيذ خطة للتوسع في فروعه لتحقيق انتشار أكبر للحد من التزاحم للتخفيف على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الحالي، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 3.2 مليار جنيه.

من جانبه قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن مكاتب البريد التي تم افتتاحها اليوم تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف إحداث طفرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مكاتب البريد أصبحت منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها الحصول على خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول على براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.