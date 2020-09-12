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بعد استقرارها يومين.. أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي

12:35 م السبت 12 سبتمبر 2020
بعد استقرارها يومين.. أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بنحو 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 847 جنيهًا، مقابل 850 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 629 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 968 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6976 جنيه.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولار يوم الخميس، بحسب رويترز.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1945.50 دولار.

أسعار الذهب الجنيه الذهب

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