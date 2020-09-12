منصات التجارة الإلكترونية تغازل "جيوب" أولياء الأمور بعروض "عودة الدراسة"



كتب- علاء حجاج:

بدأت منصات التجارة الإلكترونية حملات "عودة الدراسة" من خلال إطلاق عروض مخفضة على المنتجات المتعلقة بالمدارس مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بدء الموسم الدراسي في 17 أكتوبر المقبل على أن يستمر لمدة 33 أسبوعا.

وعرض موقع سوق دوت كوم قسم يتضمن عروض مخفضة على الزي المدرسي والأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية تحت اسم "استعد للدراسة".

وتراوحت التخفيضات على الزي المدرسي بين 15 و60%، فيما تراوحت التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية ما بين 13 و44%، وتنوعت الأجهزة الإلكترونية المعروضة ما بين أجهزة كمبيوتر ولاب توب وتابلت وهواتف ذكية، وكذلك اكسسوارات الكمبيوتر، بحسب ما يذكره موقع سوق.

وبحسب الموقع الإلكتروني لسوق دوت كوم، فقد تراوحت الخصومات على منتجات الأدوات المكتبية بين 12 و50%، وتنوعت الأدوات المكتبية المعروضة ما بين آلات حاسبة، وأقلام وأوراق ومستلزمات طباعة ومستلزمات تلوين وغيرها من الأدوات المكتبية.

موقع جوميا هو الأخر جهز قسم تحت أسم "استعد للدراسة" به عروض مخفضة بخصومات تراوحت بين 10 و50% لمختلف المستلزمات المدرسية، مثل الشنط المدرسية والزي المدرسي والأدوات المكتبية وأجهزة لابتوب، وحافظات طعام وكتب تعليمية وأدوات الحماية للطلاب مثل الكمامات وعبوات الكحول الصغيرة.

موقع "نون" هو الآخر أطلق قسم تحت اسم "راجعين الدراسة"، ومن خلال القسم طرح الموقع تخفيضات على المنتجات تراوحت بين 9 و37%.

وتنوعت المنتجات المطروحة في قسم "راجعين الدراسة" ما بين أدوات مكتبية وأجهزة إلكترونية مثل التابلت واللابتوب والشنط المدرسية وكتب تعليمية للأطفال وحافظات طعام، وملابس وأدوات تطهير وكمامات، وأجهزة لإعداد الإفطار مثل عصارات فواكة وماكينات صنع السندوتشات.