تعرف على أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت

كتب- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية اليوم السبت، خلال تعاملات السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 42 و48 جنيها، وهي أسعار أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 55 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم ليتراوح اليوم بين 13 و15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.