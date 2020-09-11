أعلاها التموين وأقلها المزارعين والصعيد.. تعرف على توزيع "الدعم" الحكومي العام الماضي
كتبت – ياسمين سليم:
استحوذ دعم السلع التموينية استحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق الدولة المصرية على الدعم خلال العام المالي 2019- 2020، بينما سجلت أقل قيمة في الدعم لدعم المزارعين وتنمية الصعيد.
وبلغت قيمة دعم السلع التموينية العام الماضي نحو 89 مليار جنيه بنسبة 51,8% من إجمالي الدعم، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال بيان للجهاز اليوم الجمعة، إن المرتبة الثانية، جاء دعم المواد البترولية بقيمة 53 مليار جنيه بنسبة 30,8 % من إجمالي الدعم الحكومي.
وأشار إلى أن ثم دعم تنشيط الصادرات جاء في المرتبة الثالثة، بقيمة دعم 6 مليار جنيه بنسبة 3,5%، ثم دعم الكهرباء 4 مليارات جنيه بنسبة 2,3%، ثم دعم إسكان محدودي الدخل 3,9 مليار جنيه بنسبة 2,3 %.
واستحوذ دعم التأمين الصحي والأدوية على نسبة 2.1% من إجمالي الدعم بقيمة 3,6 مليار جنيه، ثم دعم نقل الركاب 1,9 مليار جنيه بنسبة 1,1 %، ثم دعم المزارعين 565 مليون جنيه بنسبة 0,3 %، وأخيرا دعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه بنسبة 0,1 %.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
100041
عدد المصابين
-
79008
عدد المتعافين
-
5541
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
27455073
عدد المصابين
-
19498458
عدد المتعافين
-
895830
عدد الوفيات
إعلان