أعلاها التموين وأقلها المزارعين والصعيد.. تعرف على توزيع "الدعم" الحكومي العام الماضي

كتبت – ياسمين سليم:

استحوذ دعم السلع التموينية استحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق الدولة المصرية على الدعم خلال العام المالي 2019- 2020، بينما سجلت أقل قيمة في الدعم لدعم المزارعين وتنمية الصعيد.

وبلغت قيمة دعم السلع التموينية العام الماضي نحو 89 مليار جنيه بنسبة 51,8% من إجمالي الدعم، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال بيان للجهاز اليوم الجمعة، إن المرتبة الثانية، جاء دعم المواد البترولية بقيمة 53 مليار جنيه بنسبة 30,8 % من إجمالي الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن ثم دعم تنشيط الصادرات جاء في المرتبة الثالثة، بقيمة دعم 6 مليار جنيه بنسبة 3,5%، ثم دعم الكهرباء 4 مليارات جنيه بنسبة 2,3%، ثم دعم إسكان محدودي الدخل 3,9 مليار جنيه بنسبة 2,3 %.

واستحوذ دعم التأمين الصحي والأدوية على نسبة 2.1% من إجمالي الدعم بقيمة 3,6 مليار جنيه، ثم دعم نقل الركاب 1,9 مليار جنيه بنسبة 1,1 %، ثم دعم المزارعين 565 مليون جنيه بنسبة 0,3 %، وأخيرا دعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه بنسبة 0,1 %.