الإحصاء: 1,6 تريليون جنيه قيمة الإنفاق على الدعم خلال 10 سنوات

كتبت – ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إنفاق الدولة المصرية على الدعم بلغ 1,6 تريليون جنيه خلال 10 سنوات.

وسجل الإنفاق الحكومي على الدعم نحو 101,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2010 - 2011 مقابل 132,9 مليار جنيه خلال عام 2011 - 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 31,3 %.

ثم انخفض الدعم، في العام المالي التالي 2012 - 2013 ليسجل 113 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 15%، لكنه عاد للارتفاع خلال العام المالي 2013-2014 مسجلا 160,1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 41,7 % عن العام المالي السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى أن قيمة الدعم الحكومي ارتفع خلال العام المالي 2014- 2015 بنسبة 11.6% لتسجل 178,7 مليار جنيه، ثم سجلت 153,9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 13,8 % عن العام المالي السابق عليه.

وانخفضت قيمة الدعم الحكومي بنسبة 16.5% خلال العام المالي 2016 – 2017، لتبلغ 128,5 مليار جنيه، لكنها ارتفعت في العام المالي 2017 – 2018 بنسبة 72.8% لتسجل 222,1 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات، أن الدعم انخفض في العام المالي 2018 - 2019 لتسجل 214,3 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 3.5 %، كما انخفضت في 2019 – 2020 بنسبة 19.8% لتسجل 171,8 مليار جنيه.