التأمينات: تحويل نصف مليون صاحب معاش لبطاقات ميزة هذا الشهر.. والبقية تدريجيًا

كتبت- ياسمين سليم:

قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم تحويل ما يقرب من نصف مليون صاحب معاش للصرف عن طريق كارت ميزة خلال الشهر الجاري.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هناك فترة زمنية ما بين 6 إلى 8 شهور سيتم تحويل كافة استحقاقات أصحاب المعاشات ممن يصرفون من منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم ما يقارب 6.5 مليون مواطن للصرف عن طريق كارت ميزة تدريجيًا.

وأضاف أن جميع كروت ميزة والتي سيتم تحويل أصحاب المعاشات عليها لصرف استحقاقاتهم، تستخرج مجانًا دون أية رسوم إدارية.

وبحسب عوض فإن التحول يأتي لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وقال إن الهيئة وضعت خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة.

ويمكن لصاحب المعاش الإستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.