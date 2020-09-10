خاص - الحكومة تسمح بتصدير فائض المستلزمات الطبية بعد تلبية طلبات السوق المحلي

كتبت- شيرين صلاح:

قال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للمستلزمات الطبية، لمصراوي، إن وزارة التجارة والصناعة، سمحت بتصدير الفائض من المستلزمات الطبية، للدول بالخارج.

وأضاف جورج، أنه سيتم تصدير الفائض من المستلزمات الطبية بالتنسيق بين المجلس التصديري وهيئة الشراء الموحد وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بعد تحديد ما يحتاجه السوق المحلي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في يونيو الماضي مد فترة حظر تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "الكمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة 3 أشهر إضافية، لتوفيرها في السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان في يونيو الماضي إن القرار نص على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.

وتابع جورج، أن عمليات التصدير للدول الأوروبية ودول الخليج وأفريقيا بسيطة خلال الفترة الحالية، نظرا لأن طلبات التصدير من مصر متراجع.

وأشار جورج، إلى أن طلبات التصدير كانت كثيرة خاصة من الدول الأوروبية مع بداية أزمة كورونا، وذلك باعتبار مصر الأقرب في توصيل الشحنات لها والبديل بعد الصين، ولكن قرار وقف التصدير أدى إلى إلغاء طلبات التصدير مع هذه الدول.

وتراجع الطلب على المستلزمات الطبية في السوق المحلي من قبل المواطنين، مما نتج عنه انخفاضا بالأسعار حاليا، بحسب ما ذكره محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية في وقت سابق لمصراوي.

وتسبب تراجع الإقبال حاليا في وجود فائض من المستلزمات الطبية بالأسواق، مما أدى لتراجع الأسعار، وفقا لقول عبده في وقت سابق أيضا.

انخفاض أسعار الكمامات وتراجع الإقبال على أدوية المناعة بعد تراجع إصابات كورونا