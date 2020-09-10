رئيس بتروجاس: توفير 311 مليون اسطوانة بوتاجاز للسوق المحلي العام الماضي

كتب – مصطفى عيد:

قال المهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس، إنه تم توفير نحو3.7 مليون طن من البوتاجاز تمثل حجم استهلاك السوق المحلي هذا العام بمعدل 311 مليون أسطوانة خلال العام.

وأوضح خلال الجمعية العامة للشركة، أنه تم إنتاج الكمية، من خلال 49 محطة تعبئة لاسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأشار عبدالهادي، إلى زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين بعدد 32 مركزا جديدا ليصل الاجمالى الى 3072 مستوى الجمهورية، كما تم ضخ 3 مليون و 803 ألف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن، مشيرا إلى توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية .

وأكد أن منظومة الرقابة على سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة بواسطة تقنية التتبع GPS قد اكتملت بتركيب 177 جهاز تتبع جديد بخلاف ما تم تركيبه من قبل لتغطية جميع سيارات الشركة وإلزام المتعهدين المتعاملين مع مصانعها بتركيب الأجهزة .

وأشار إلى الاستمرار في تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطبيق نظام إدارة الموارد والأصول ERP بالشركة فى إطار البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الربط الرقمي للشركة.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم السلامة والصحة المهنية في إطار استراتيجية قطاع البترول في هذا المجال من أبرزها تكثيف أعمال التفتيش الفني على صهاريج التخزين وسيارات النقل الصهريجية، علاوة على الإحلال والتجديد لمعدات السلامة والاطفاء مع مراعاة تنفيذ نظام الرقمنة.