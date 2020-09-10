أبرز 7 سلع انخفضت أسعارها في مصر خلال أغسطس الماضي (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

قاد انخفاض أسعار الفاكهة والدواجن والخضروات والأسماك معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى تسجيل مستوى سالب عند 0.3% خلال شهر أغسطس الماضي مقابل معدل تضخم موجب 0.2%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وفي المدن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلا سالبا 0.2% في أغسطس مقابل معدل موجب 0.4% خلال يوليو الماضي.

وشهد شهر أغسطس انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 10.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.7%، والخضروات بنسبة 2.6%، وذلك رغم ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 7.4% مع رفع أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز السلع التي انخفضت أسعارها خلال أغسطس الماضي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.