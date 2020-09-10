أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. و12 جنيهًا زيادة للجرام خلال يومين

12:51 م الخميس 10 سبتمبر 2020
أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. و12 جنيهًا زيادة للجرام خلال يومين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 850 جنيهًا مقابل 845 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 729 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 971 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الصباح بنسبة تصل إلى 0.31% بحلول الساعة 12:31 ظهرًا بتوقيت القاهرة مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1949 دولارًا، بزيادة 2.4 دولار مقارنة ببداية التعاملات.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث صعد الجرام بنحو 7 جنيهات دفعة واحدة من قيمته.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب شعبة الذهب

الخبر التالى:

وزير البترول: تشغيل مجمع البنزين عالى الأوكتين بأسيوط بنهاية العام الحالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تعلن خطة مواجهة كورونا بالمدارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا