أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. و12 جنيهًا زيادة للجرام خلال يومين
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 850 جنيهًا مقابل 845 جنيهًا، أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 729 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 971 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.
وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الصباح بنسبة تصل إلى 0.31% بحلول الساعة 12:31 ظهرًا بتوقيت القاهرة مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
وبلغ سعر أوقية الذهب 1949 دولارًا، بزيادة 2.4 دولار مقارنة ببداية التعاملات.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث صعد الجرام بنحو 7 جنيهات دفعة واحدة من قيمته.
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