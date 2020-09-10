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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:22 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10937 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.2%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10929 نقطة.

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