ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10937 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.2%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10929 نقطة.
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