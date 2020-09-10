ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10937 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.2%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10929 نقطة.