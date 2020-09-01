كارفور تعتزم زيادة عدد فروعها في مصر إلى 63 فرعا بنهاية 2020

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت سلسلة متاجر كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن استثمار 200 مليون جنيه في الاقتصاد المصري على مدار عام 2020، وذلك كجزء من خطتها لتحقيق التوسع في كافة أرجاء البلاد.

وقالت كارفور إنه ستفتتح عدة متاجر جديدة في عدد من المواقع والمجمّعات السكنية تتوزع بين مدينة القاهرة في مناطق الأزهر والسلام وميفيدا، ومدينة الإسكندرية في زكي رجب ووينجت.

وتشمل هذه المتاجر متجر كارفور المدمج في ميفيدا، المجهز بالكامل والممتد على 500 متر مربع، إلى جانب فرع سوبر ماركت كارفور في زكي رجب في الإسكندرية الممتد على مساحة 1200 متر مربع، وفقا للبيان.

وأضافت أنها بالإضافة إلى هذه الفروع الجديدة، ستطلق تسعة متاجر إضافية حتى نهاية هذا العام، ليصل عدد فروع كارفور في مصر إلى 63 متجراً.

وأعربت كارفور عن تطلعها إلى تعزيز حضورها الرقمي من خلال تطوير قناة حديثة ومتكاملة وسلسلة للتجارة الإلكترونية، سعيا إلى مضاعفة عدد عملائها عبر الإنترنت، بحسب البيان.

وقالت كارفور إن هذا الاستثمار سيساهم في تحقيق التحول المنشود في خدمات التجزئة الرقمية للعلامة التجارية، ما يُسهم إلى حدٍ كبير في تحسين تجارب العملاء الذين يختارون التسوق عبر الإنترنت، وتوفير المزيد من الخيارات والراحة والسهولة والجودة لهم.

وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "كون كارفور جزءاً حيوياً من الاقتصاد، لدينا مسؤولية اجتماعية واقتصادية كبيرة تجاه العملاء والمجتمع المصري الذي نعمل فيه".

وأضاف: "كارفور تلعب دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استثماراتها التجارية الجديدة، وإطلاق وتطوير خدمات التسوق عبر الإنترنت في مواقع مختلفة من القاهرة والإسكندرية، ويشمل التزام كارفور تجاه المجتمع الحفاظ على ثبات الأسعار وتوافر المخزون، في جميع متاجرها المتواجدة في مصر".

وتابع جان لوك جرازياتو: "مع ارتفاع نسب التسوق عبر الإنترنت في الفترة الأخيرة، قمنا بتوظيف فريقٍ إضافي مهمته توفير الدعم وزيادة القدرة الاستيعابية في منصات التسوق الإلكتروني التابعة لنا، ومن شأن ذلك أن يساهم على ضمان تلبية الطلب المتزايد بشكلٍ مناسب على جميع الأصعدة، في الوقت الذي نواصل فيه تزويد المجتمع المصري بمجموعتنا الواسعة من المنتجات العالية الجودة بأسعار مناسبة".

وأشارت كارفور إلى أن التوسع الرقمي سيعزز من انتشار خدماته متعددة القنوات، ومن شأنه توفير بنية تحتية قوية وفعالة للتجارة الإلكترونية تتيح المجال أمام العملاء للتنقل بسلاسة بين القنوات الرقمية والتقليدية، كما يساهم ذلك في تعزيز تجارب التسوق للعملاء بشكلٍ كبير ما يلبي احتياجات العملاء العصرية.

وذكرت أنه بناءً على ذلك، وضعت كارفور مصر مخططاً يضمن توفير 18 فرعاً لخدمة توصيل المواد الغذائية في جميع أرجاء القاهرة والإسكندرية، حيث ستتيح هذه الخدمة لمستخدمي منصات كارفور الرقمية الاستمتاع براحة أكبر، بالإضافة إلى ميزات جديدة مصممة لتسهيل عمليات الدفع.

وأوضحت أن من أهم هذه الميزات ميزة الدفع مرة واحدة، والتي يتم التحصيل من خلالها مرة واحدة عندما يصبح الطلب جاهزاً للشحن، مشيرة إلى أنها من خلال هذه الميزات الرقمية التي تم اعتمادها مؤخراً ستتمكن من تقديم خدماتها لضعف عدد عملائها الحاليين بحلول نوفمبر 2020.

وتم إطلاق سلسلة متاجر سوبر ماركت كارفور في مصر عام 2002. وتدير كارفور حاليا 53 متجرًا ويعمل لديها أكثر من 7000 موظف، وهي تعمل تحت إدارة شركة "ماجد الفطيم" التي أطلقت علامة كارفور التجارية في المنطقة في عام 1995.

وتمتلك شركة "ماجد الفطيم" امتياز الاستخدام الحصري لعلامة كارفور التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدير حاليًا أكثر من 300 متجر كارفور بعدد عملاء 750 ألف عميل يومياً ويعمل لديها أكثر من 37 ألف موظف.

وتأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتمتلك وتدير "ماجد الفطيم" حاليا 27 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة.