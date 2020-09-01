موسم جني القطن.. كيف يبيع المزارعون محصولهم في المنظومة الجديدة؟

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن انطلاق منظومة تداول القطن الجديدة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك للعام الثاني في محافظتي الفيوم وبني سويف، والتي تتم وفق آليات جديدة، لتحسين جودة القطن، وبيعه من خلال مزاد علني.

والمنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها الموسم الجاري في 4 محافظات، سبق وطبقت العام الماضي، في محافظتي الفيوم وبني سويف، لكنها واجهت مشكلة عزوف التجار من القطاع الخاص عن المشاركة بالمزادات العلنية، وهو ما تداركته اللجنة المشرفة على العملية هذا العام.

وسيطبق هذا النظام، في محافظتي الشرقية والبحيرة في منتصف سبتمبر الجاري حتى منتصف ديسمبر المقبل، خلال موسم جني المحصول ‪2020-2021

ويقدم مصراوي، في نقاط، كيف تتم عملية استلام الأقطان وشرائها من التجار وفقا للمنظومة الجديدة:

1 – يبدأ موسم استلام الأقطان في المحافظتين (الفيوم وبني سويف) اليوم وينتهي بنهاية أكتوبر المقبل.

2 – يسلم الفلاح القطن في أحد مراكز التجميع، وهي 16 مركزا لتجميع الأقطان في المحافظتين، تعمل من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا يوميا ماعدا يوم الجمعة.

3- يقع في محافظة بني سويف 7 مراكز تجميع وهي: الواسطى (الواسطى) ، بني سويف (إهناسيا الخضرا - إبشنا)، إهناسيا (النويره - قاي)، ناصر (دنديل)، ببا / الفشن (محلج شركة الوادي في ببا)

4 – ويقع في محافظة الفيوم 9 مراكز تجميع وهي: الفيوم (محلج شركة مصر لحليج الأقطان)، يوسف الصديق (شونة البنك الزراعي بالمنزله)، إبشواي (شونة البنك الزراعي) ،سنورس (سنورس١ - سنورس٢) ، إطسا (منيا الحيط - رحمي) ، طامية (شونة محلج مصر - الروضة).

5 – يوفر مركز التجميع، للفلاح أكياس الجوت الجديدة والدوبارة القطنية طبقاً للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية.

6- يتم استلام الأقطان معبأة في هذه الأكياس من المزارعين مباشرة - دون وسطاء – في مركز التجميع، ذلك بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية.

7 - يتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب.

8- بعدما يتم فرز رسالة كاملة (100 كيس قطن) يتم إجراء مزاد علني عليها صباح اليوم التالي.

9 – تتم إجراءات المزاد على كميات الأقطان الواردة، في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن (متوسط سعر الأقطان في العالم – انديكس a مضافا إليه هامش 20% للقطن الوجه القلبي، أو 40% للقطن وجه بحري).

10- يفتتح مدير مركز التجميع المزاد ويتم عن السعر الاساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها. ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة فى لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل.

11= يلزم لمشاركة شركات التجارة في المزاد، تقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ 250 ألف جنيه وصالح حتى 15 ديسمبر 2020.

12 - بعد انتهاء المزاد، يحرر مدير مركز التجميع نموذجا لكل "رسالة" يوضح شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم تقوم شركة التجارة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتبة ومعدل التصافي).

13- يتسلم الفلاح من الشركة التي رسا عليها المزاد، 70% من القيمة الأساسية للمزاد في اليوم التالي للمزاد.

14 – يتسلم المزارع باقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد، بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقاً لفروق الرتب ومعدل التصافي.