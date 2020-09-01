قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يصعد 11 جنيهًا مرة واحدة

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام بنحو ١١ جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 871 جنيهًا مقابل 860 جنيهًا أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 747 جنيهًا كما ارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى 995 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6968 جنيهًا.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8% إلى 1985.64 دولار للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس الماضي عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.