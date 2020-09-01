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أرباح بالم هيلز تهوي 37.4% في الربع الثاني من العام

01:15 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
أرباح بالم هيلز تهوي 37.4% في الربع الثاني من العام

بالم هيلز

كتبت- ياسمين سليم:

هوت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 37.4% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة اليوم الثلاثاء للبورصة إنها حققت صافي أرباح بعد الضرائب خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 197.4 مليون جنيه مقابل 315.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال الربع الثاني من العام بنسبة 44% لتصل إلى 873.1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام انخفضت أرباح الشركة بنسبة 40% لتصل إلى 282 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفقًا لما أظهرته القوائم المالية.

كما انخفضت إيرادات النشاط بنسبة 20.1% لتصل إلى ملياري جنيه.

وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتم إنشاء مقرها في مصر في يناير 2005، وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالي.

بالم هيلز شركة بالم هيلز للتعمير

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