جامع: حريصون على المشاركة بإعادة إعمار العراق.. وفرص لصادرات مواد البناء

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية الأساسية بالعراق وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، أضافت الوزيرة أن هناك فرصا متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقي خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، حرص وزارتها على مساندة الاقتصاد العراقي خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات الصناعية والتجارية، وتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للكوادر البشرية العراقية.

وذكرت أنه سيتم خلال المرحلة الحالية التنسيق مع وزارة الصناعة العراقية لدراسة التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق لإنشاء مشروعات تعاون مشتركة، والاستفادة من الموارد العراقية خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء وإدارة التجمعات الصناعية لدولة العراق، وبما يسهم في توفير بنية صناعية جاذبة للمستثمرين، وتوفير فرص عمل أمام الشباب العراقي، مؤكدةً في هذا الإطار إلى أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

وقالت إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لدولة العراق للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار، وكذا جهود تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة.

وأضافت الوزيرة أن القمة الرئاسية التي عقدت مؤخراً بالعاصمة الأردنية عمان تمثل محور ارتكاز لتفعيل التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.

وذكرت الوزيرة أن لقاءها مع السفير العراقي تناول أهمية ترجمة العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الشعبين وتسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي على حد سواء.

وأشارت إلى الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي ستعقد خلال الفترة القريبة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد سفير العراق بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة بناء العراق، معربا عن تطلع العراق للاستعانة بالشركات والخبرات والأيدي العاملة المصرية للمشاركة بمشروعات إعادة الإعمار.

وأشار الدليمي إلى أهمية تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين، وكذا تعظيم الاستفادة من السوق الاستهلاكي الضخم للعراق والذي يتجاوز 40 مليون مستهلك.

وحضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، وأحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري.