انخفاض إيرادات مصر الجديدة للإسكان 20% خلال العام المالي الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت إيرادات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 20% خلال العام المالي الماضي، نتيجة الركود في قطاع العقارات بعد أزمة كورونا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن إيرادات العام المالي 2019-2020، تراجعت بنسبة 20% لتصل إلى 1.09 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقارن.

وانخفض صافي ربح الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 372.8 مليون جنيه مقابل 376.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة تراجع 0.9%.

وبررت الشركة انخفاض الإيرادات، بانخفاض الطلب والركود بسبب كورونا، أثر على قطاع العقارات، ما أدى لتراجع إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي.

وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأسست عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.