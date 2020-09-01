الدلتا للأسمدة تطرح مناقصة عالمية لتطوير وتحديث مصانعها بطلخا

كتبت- شيماء حفظي:

طرحت شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كراسة شروط على الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وتحديث مصانعها الواقعة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح شركاتها التابعة وخاصة في النواحي الفنية.

ووجهت شركة الدلتا للأسمدة الدعوة لبعض أصحاب الرخص العالمية المتخصصين في صناعة الأسمدة لتقديم عروضهم خلال 3 أشهر لعمل الدراسة الفنية لتطوير مصنعي الأمونيا والميثانول، وتنفيذ الأعمال المقترحة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الصناعية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

ومن المستهدف عمل دراسة للمشكلات والمعوقات الفنية بهدف تحسين اقتصاديات "عصب الصناعة" - مصنع الأمونيا - والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاما، والذي أدى تقادمه إلى ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة إلى حوالي ضعف المعدلات العالمية مما أثر سلبا على ارتفاع استهلاك الموارد الطبيعية من الغاز، وتحقيق خسائر مالية، بحسب البيان.