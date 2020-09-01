للمستفيدين الجدد.. رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس ومواعيد صرف الدفعات الجديدة

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستحق جديد مع معاش شهر سبتمبر اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن المستحقين الجدد من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى.

وأعلنت الهيئة أن عدد الذين سيصرفون من المؤسسات الصحفية وهي الأهرام والأخبار ودار الهلال وروزا اليوسف ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار التحرير والشركة القومية للتوزيع، يبلغ 7203 مستفيد.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين الجديد من خلال الموقع الإلكتروني الذي تتيحه الوزارة من هنا. https://www.nosi.gov.eg/5Bonuses.aspx?aspxerrorpath=/ar/news/Pages/4-6-2020.aspx

وفي بداية شهر يوليو الماضي بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المستحقين وصرفت أول دفعة من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

ومع بدء إضافة العلاوات الخمس لمعاشات يوليو فوجئ عدد من أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش خلال هذه الفترة بعدم إدراج أسمائهم ضمن المستحقين.

وكان أغلب الذين لم يصرفوا العلاوات الخمس من العاملين السابقين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية.

وكانت الوزارة قد ضمت العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مع معاش شهر يوليو، وقسمت الأثر الرجعي للمعاش على 4 دفعات، بدأت في يوليو وسيكون موعد الصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل.

وتصرف الدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021، وفقًا لما أعلنته الوزارة سابقًا.

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