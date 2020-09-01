قارون للبترول تحقق أعلى معدل إنتاج لها من حقولها بالصحراء الغربية

كتب- مصطفى عيد:

قال أشرف عبد الجواد، رئيس شركة قارون للبترول، إن الشركة حققت أقصى إنتاجية ليصل معدل الإنتاج من حقول قارون بالصحراء الغربية إلى 30 ألف برميل يوميا خلال العام المالي الماضي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أضاف عبد الجواد أن العام المالي 2019-2020 شهد ضخ استثمارات قيمتها 190 مليون دولار من الشركة، موضحا أنه تم حفر 13 بئرا استكشافية وتنموية جديدا، و120 عملية إصلاح للآبار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون للبترول، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالي 2019-2020.

وأرجع عبد الجواد ارتفاع إنتاجية الشركة إلى تنفيذ برنامج عمل لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة وتشغيلها طبقاً لأعلى المعايير، إلى جانب برنامج حفر آبار استكشافية وتنموية جديدة وصيانة وإصلاح الآبار.

وذكر أن برنامج الشركة لترشيد النفقات حقق نتائج إيجابية من خلال مساهمته في تحقيق وفر قدره 11 مليون دولار عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوظيفها بشكل متميز.

كما أشار إلى مشاركة الشركة في إطار التنمية المجتمعية فى تعقيم عدد من القرى بمحافظة بني سويف خلال العام المالي الماضي، والمساهمة فى توفير المستلزمات الطبية ضمن التدابير والإجراءات الوقائية لمساعدة ودعم أهالي المناطق المحيطة بحقول الإنتاج في مواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبه، أكد الملا، خلال الاجتماع، أهمية التطوير والتحديث المستمر لنواحي العمل المختلفة بالشركات البترولية في ظل التحديات التي تواجهها صناعة البترول عالمياً خلال الفترة الأخيرة والتي ضاعفت من أهمية تنفيذ هذا التوجه بالشركات البترولية لدعم قدرتها على تخطي هذه التحديات ورفع كفاءتها في تنفيذ الخطط والبرامج.

كما أكد أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل وتحسين الأداء من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب واستحداث آليات متطورة لتحسين مؤشرات الأداء، فضلاً عن الاستمرار في الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه الملا الشركة بالاستمرار في تكثيف الجهود لتحسين إنتاجية الزيت الخام من الآبار بحقول إنتاج قارون في الصحراء الغربية من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرا إلى أهمية الانتظام في تنفيذ برامج الصيانة ورفع الكفاءة للبنية التحتية بالحقول ضماناً للحفاظ على معدلات الإنتاج.

كما وجه الوزير الشركة بالمراجعة المستمرة لبرامج ترشيد وكفاءة الإنفاق لتقديم خطط وأساليب جديدة في هذا الصدد تساعد على تحقيق الهدف بالصورة المثلى.

وحضر أعمال الجمعية أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، وديفيد تشي نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر.

وتأسست شركة قارون للبترول في 13 أغسطس عام 1995 كشركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول، ومجموعة أباتشي مصر، وفينيكس ريسورسيز أوف قارون، وجي إن آر سيجل، للعمل في منطقة امتياز قارون في الصحراء الغربية بحسب الاتفاقية التي وقعتها هيئة البترول مع هذه المجموعة.