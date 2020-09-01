اليوم صرف معاشات شهر سبتمبر.. وإضافة 60 ألف مستفيد جديد للعلاوات الخمس

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر، بداية من اليوم الثلاثاء، لجميع أصحاب المعاشات عن طريق ماكينة الصراف الآلي بالبنوك.

وقسمت الوزارة عملية الصرف من المنافذ ومكاتب البريد بحسب قيمة المعاش، منعًا للتزاحم.

وتصرف المعاشات في مكاتب التأمينات والبريد وفقًا للشرائح التالية:

1000 جنيه فأقل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 سبتمبر.

أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يومي الخميس والأحد 3 و6 سبتمبر.

أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر.

أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم اعتبارًا من الأربعاء 9 سبتمبر وحتى انتهاء الصرف.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلنت أنها ستمنح 60 ألف مستحق جديد للعلاوات الخمس مع معاش شهر سبتمبر.

وأضافت في بيان الشهر الماضي أن المستحقين الجدد من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى.

وفي بداية شهر يوليو الماضي بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المستحقين وصرفت أول دفعة من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

ومع بدء إضافة العلاوات الخمس لمعاشات يوليو فوجئ عدد من أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش خلال هذه الفترة بعدم إدراج أسمائهم ضمن المستحقين.

وكان أغلب الذين لم يصرفوا العلاوات الخمس من العاملين السابقين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية.