رئيس شعبة الأدوية: 35% انخفاضًا في الإقبال على شراء الكمامات الطبية

كتبت- دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على الكمامات انخفض بنحو 35% خلال الفترة الحالية مقابل الإقبال قبل شهر.

وأضاف عوف، أن ضعف الإقبال جاء تزامنا مع زيادة الإنتاج من الكمامات، مما ساهم في انخفاض الأسعار، حيث يتراوح سعر الكمامة بين جنيهين و5 جنيهات، بحسب الطبقات والدعامة والخامة.

وكانت أسعار الكمامات قفزت بعد تسجيل أول حالة كورونا في مصر لتتراوح بين 7 و10 جنيهات، من منطقة لأخرى.

وكانت الحكومة ألزمت العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وتابع عوف، أن مصر تنتج نحو 500 مليون كمامة طبية في السنة، أي نحو 40 مليون كمامة في الشهر، أي أكثر من مليون كمامة يوميًا.

وأشار عوف، إلى أن زيادة الإنتاج وقلة الاستهلاك، فتح باب التصدير لعدد من الدول الأفريقية والعربية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، طلبت مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش لتوفير نحو 30 مليون كمامة قماش شهريا.

وأشار عوف إلى أن عددًا من الإجراءات ساهمت في الإقبال على الكمامات وعدم انخفاض النسبة بشكل كبير، كضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في البنوك والمولات والمستشفيات.