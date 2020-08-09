البورصة تواصل الصعود للجلسة الخامسة بنهاية تعاملات الأحد
كتب- مصطفى عيد:
واصلت البورصة ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.34%، مع نهاية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10963 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.01%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.15%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 63.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع 60.1 مليون جنيه، و3.3 مليون جنيه على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.06% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10817 نقطة.
الخبر التالى:سي دي سي تعين شيرين شهدي مديرا للمجموعة في مصر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95314
عدد المصابين
-
51672
عدد المتعافين
-
4992
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
19408265
عدد المصابين
-
12457560
عدد المتعافين
-
720465
عدد الوفيات
إعلان