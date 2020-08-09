البورصة تواصل الصعود للجلسة الخامسة بنهاية تعاملات الأحد

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.34%، مع نهاية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10963 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.01%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 63.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع 60.1 مليون جنيه، و3.3 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.06% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10817 نقطة.