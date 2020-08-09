صادرات مصر الزراعية تتراجع 100 مليون دولار في 10 أشهر بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت صادرات مصر الزراعية بقيمة 100 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى نهاية يونيو الماضيين، بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا، بحسب ما قاله عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقال الدمرداش لمصراوي إن مصر تصدر سنويًا بنحو ملياري دولار حاصلات زراعية، ويعني هذا الانخفاض نحو 5% من قيمة صادراتها الزراعية.

ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية في مصر من أول سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

وكان المجلس أعلن في مايو تراجع قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنسبة 1.5%، خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى مارس 2020، لتصل إلى 1.333 مليار دولار، مقابل 1.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2019/2018.

وبحسب الدمرداش فإن كورونا أدت إلى انخفاض قيمة وكميات الحاصلات الزراعية المصدرة من مصر خلال الموسم الزراعي الحالي مقارنة بنفس الفترة الموسم الماضي.

وبحسب تقرير المجلس الصادر في مايو فإن الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية خلال نفس الفترة بنسبة 1.4%، لتصل إلى 2.592 مليون طن، مقابل 2.63 مليون طن.

ووفقًا لتقرير سابق لوزارة الزراعة فإن المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم بحوالي 305 سلع زراعية.

وخلال الموسم التصديري الجاري، انخفضت كميات وقيمة بعض المحاصيل مثل البطاطس والبصل، بحسب الدمرداش.

وقال الدمرداش إن "موسم البطاطس التصديري كان سيئًا للغاية، نظرًا لأن المصانع التي كانت تشتريها في الخارج كانت مغلقة وكذلك المدارس والسياحة، وهو ما جعل المعروض كبير والطلب منخفض".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إغلاق اقتصادي كبير حول العالم، وتوقفت حركة السفر والسياحة والنقل والتجارة.

وبحسب بيانات لوزارة الزراعة فإن مصر صدرت 661.5 ألف طن بطاطس خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن البطاطس هي أكبر صادرات المحاصيل البستانية في مصر، وخلال السنوات الماضية استحوذت أوروبا على ما بين 70 إلى 90 من صادرات مصر من البطاطس.

وفي المقابل ارتفعت قيمة صادرات الموالح المصرية حتى نهاية يونيو، بحسب ما يقوله الدمرداش.

"كميات الموالح المٌصدرة انخفضت، لكن قيمتها ارتفعت خلال آخر 3 أشهر من الموسم الجاري، لأن الطلب كان مرتفعًا عليها"، وفقًا للدمرداش.

وتقول بيانات وزارة الزراعة إن صادرات الموالح بلغت مليونا و387 ألفا و625 طنا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتتصدر المركز الأول لصادرات الحاصلات الزراعية خلال هذه الفترة.