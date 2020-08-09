أرباح "إيجيترانس" تتراجع بنسبة 59.6% خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أرباح الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 59.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المجمعة التي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد فإنها حققت صافي ربح بقيمة 9.57 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام مقابل 23.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وسجلت 101.42 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 156.05 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.