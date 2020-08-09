قفزة كبيرة في أرباح إعمار مصر خلال أول 6 أشهر من العام

كتبت-ياسمين سليم:

قفزت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بخمس أمثال مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد أنها حققت أرباحًا بقيمة 581.5 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 94.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 1.01 مليار خلال النصف الأول من العام مقابل 1.45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وهوت المصروفات العمومية والإدارية إلى 229.6 مليون جنيه مقابل 1.11 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وشركة إعمار مصر للتنمية شركة مساهمة مصرية تعمل بالتخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.