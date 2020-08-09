تراجع البامية وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار بعض من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، كالبطاطس والفاصوليا، والبامية، بينما ارتفعت أسعار عدد من الخضراوات كالبصل، والكوسة والخيار، مقارنة بأسعار أمس السبت، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه، والبطاطس بين 2.5 جنيهات و3.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و 4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيهات و3.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 0.75 و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بانخفاض جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيه و5 جنيهات، بارتفاع جنيهن.

البامية بين 14و19 جنيها، بانخفاض جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و10 جنيهات، انخفاض 4 جنيهات

البطيخ بين 12 و18 جنيها.