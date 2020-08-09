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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:24 ص الأحد 09 أغسطس 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10831 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.06% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10817 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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