البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10831 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.06% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10817 نقطة.