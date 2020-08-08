تتبع شركة خاصة.. البترول: ليس لنا علاقة بسيارة حريق الدائري

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم السبت إن السيارة التي انقلبت واشتعلت بها النيران بالطريق الدائري في اتجاه المنيب أمام أبراج سما، ليس لقطاع البترول وشركاته أي علاقة بها من قريب أو من بعيد.

وقال مصدر مسئول بقطاع البترول في بيان صحفي للوزارة اليوم إن السيارة تتبع إحدى الشركات الخاصة المستوردة لأحد أنواع المذيبات التي تستخدم في صناعة البويات.

ونشب حريق اليوم على الطريق الدائري في اتجاه المنيب بحي المقطم نتيجة اشتعال سيارة فنطاس تحمل مواد بترولية، وأسفر الحريق عن اشتعال 7 سيارات ملاكي وتم إرسال 12 سيارة إطفاء تمكنت من إطفاء الحريق، بحسب بيان لمحافظة القاهرة.