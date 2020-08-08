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هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمصر اليوم.. والجرام يفقد 12 جنيهًا

12:29 م السبت 08 أغسطس 2020
هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمصر اليوم.. والجرام يفقد 12 جنيهًا

مشغولات ذهبية

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي، بنحو 12 جنيها في الجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم السبت إلى 910 جنيهات مقابل 922 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 778 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1031 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7280 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب، ارتفاعات قياسية منذ أسبوعين، مع قفزة أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسط ضبابية التعافي من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية جلسة أمس.

وهوت أسعار الذهب بنسبة 1.36% لتسجل 2035 دولارًا للأوقية بعد أن كانت قد لامست مستوى 2075 دولارًا للأوقية خلال جلسة تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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