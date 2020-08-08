معيط: موازنة العام الحالي تضع أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة العام المالي الحالي، تضع الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، في أولوية متقدمة.

وأضاف في بيان اليوم السبت أن هذا سيسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، خصوصًا في ظل فيروس كورونا، ويُساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعي والبحث العلمي.

وأضاف وزير المالية أن مخصصات قــطاع الــصحة فــي موازنة العام المالي الحالي بــلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جـنيه، لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوي، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه.

وخصصت الموازنة 11 مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و7 مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، بحسب معيط.

وأضاف معيط، أنه تم تخصيص1.1 مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام الــتأمين الصحي الشامــل، و800 مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسية، والفلاحين؛ بما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين.

وشدد معيط على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لموازنة هذا العام.

وتابع وزير المالية بأن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه؛ بما يُسهم في اسـتكمال المشـروع الـقومـي لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمي، عـلى الـنحو الـذي يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

واستطرد معيط أن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعي؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي 115.1 مـليار جـنيه؛ مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نـــقل الـــركـــاب ب3.4 مــليار جــنيه، علاوة على 6.4 مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية؛ بما فيها بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــي وتـــنمية الــصعيد وتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعي إلى المنازل.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة حريصة على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين؛ خصوصًا محدودي الدخل في شتى المجالات، إذ تمضي في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا؛ ومنها: "١٠٠ مليون صحة".

وتابع معيط، أن الحكومة تواصل جهودها في القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20% وخصم إضافي 10% لكل من حاملي البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالي 12.25 مليار جنيه.