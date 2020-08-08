عبر منصة ايفينتوس..رايز أب تعقد ملتقى خاص لريادة الأعمال من البيت

كتب - علاء حجاج:

أعلنت قمة رايز أب لريادة الأعمال، عن ملتقى خاص تحت اسم "رايز أب من البيت"، والذي ينعقد من ١٣ إلى ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ تحت عنوان "عندك عزيمة؟".

"رايز أب من البيت: عندك عزيمة؟" هو ملتقى رقمي تنظمه رايز أب كي تعيد تقريب المسافات داخل مناخ ريادة الأعمال على الصعيد الإقليمي لمساعدة رواد الأعمال على أن يكونوا أكثر مقاومة وصلابة أمام تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تواجه الأعمال والشركات في كل مكان.

يستعرض المشاركون في ملتقى "رايز أب من البيت" عدة نماذج من أرض الواقع تعكس كيفية تعامل الشركات العالمية على مختلف المستويات مع الأشهر الستة الماضية.

تتضمن قائمة المتحدثين الذين أعلن عنهم حتى الآن رواد أعمال محليين وإقليميين مثل رنا القليوبي المدير التنفيذي لمؤسسة أفكتيفا، وأمير برسوم المدير التنفيذي لشركة فيزيتا، وعمر جبر المدير التنفيذي لشركة إنستاباج، وممثلين عن مستثمرين وشركات استثمار مغامر على المستوى الإقليمي والعالمي مثل حسن حيدر من 500 Startups ونور سويد من Global Ventures، بالإضافة إلى مهنيين وخبراء عالميين مثل بِن هورويتز من أندريسين هورويتز، وألين بلو من LinkedIn.

قال عبد الحميد شرارة مؤسس رايز أب، سيعمل ملتقى (رايز أب من البيت) بنقل العديد من الأنشطة التي كانت تقام على أرض الواقع إلى العالم الرقمي، مثل التعارف وتكوين العلاقات المهنية، والتعرض للمعلومات والخبرات المتنوعة، والمعارض، وذلك بهدف إعداد الشركات الناشئة على الصعيد الإقليمي لمواجهة أي صدمات خارجية غير متوقعة في المستقبل".

وأضاف، أن الهدف هو مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تقليل الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد عبر تمكين كافة الأطراف المعنية من إعادة التواصل، والعثور على الموارد، والتحلي بمزيد من الصلابة والشجاعة."

تتم استضافة الملتقى على المنصة المحلية "ايفنتوس" وتتضمن ورش عمل، وكلمات وخطابات رئيسية، ومحادثات ودية، وغرف للتواصل، وأنشطة عبر الأقمار الصناعية، وتجارب ترفيهية، إلى جانب معرض افتراضي للشركات الناشئة، وخدمات استشارية بهدف ربط مختلف الأطراف بعضها ببعض، ومنصات إطلاق المشاريع Launchpad.

يتم تقديم أكثر من ٤٠٪ من المحتوى باللغة العربية، حيث تشجع رايز أب مشاركة رواد الأعمال الطموحين من جميع أنحاء مصر وتهدف إلى دعم مناخ ريادة أعمال أكثر شمولية.

تركز مسارات المحتوي على عدة عناصر وهي :

مسار رأس المال الذكي، ويستضيف هذا المسار مجموعة من رواد الأعمال المميزين كي يتحدثوا عن المرحلة القادمة من ريادة الأعمال ومشاركة قصص مواجهتهم للتحديات.

تتضمن الموضوعات، التمويل، والاستثمار، والصيحات الجديدة في المنطقة، ومستقبل ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستثمارات الجديدة، وما يجب أن يتطلع نحوه المستثمرون، وكيفية الاستعداد للاستثمار.

مسار ثقافة الإبداع، ومسار التكنولوجيا من أجل البشر، ومسار التكنولوجيا الناشئة، ومسار البشر.