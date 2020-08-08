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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت

10:28 ص السبت 08 أغسطس 2020
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت

أسعار الأسماك


كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم ليتراوح، بين 20 و24 جنيها. واستقر سعر كيلو السمك البوري يتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس. وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

سوق العبور أسعار الأسماك

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