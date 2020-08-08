الطماطم عند 1.75 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، والكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، والفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 15 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.