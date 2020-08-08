الطماطم عند 1.75 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.
وتراوح سعر كيلو البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، والكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، والفاصوليا بين 14 و20 جنيها.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و3.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1 و2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البامية بين 15 و19 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.
التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخبر التالى:تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95147
عدد المصابين
-
50553
عدد المتعافين
-
4971
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18923922
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
710916
عدد الوفيات
إعلان